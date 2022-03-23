Инвестиции в недвижимость в 2022 году: как покупка квартиры поможет сберечь деньги

Падение рубля и невозможность вкладывать деньги в валюту заставили многих задуматься, куда инвестировать сбережения. Одним из наиболее безопасных инструментов в этом плане остается недвижимость, но как скажется на ценах и ипотеке рост ключевой ставки Центробанка? На самом деле сегодня еще есть возможность купить квартиру под 5,85% годовых, причем не только в Сыктывкаре, но и в Москве или Петербурге. О том, что важно знать перед оформлением сделки в текущих реалиях, стоит ли покупать строящееся жилье и что в целом будет с работой застройщиков, рассказала руководитель компании «Две столицы» Елена Недоспасова.
- Елена, в конце февраля Центробанк принял решение поднять ключевую ставку до 20%. Значит ли это, что ипотечный кредит многим сыктывкарцам теперь не по карману?
- Сложно прогнозировать, что будет дальше, конечно, ставки по ипотеке растут и, вероятно, продолжат расти. Но сегодня еще есть вариант взять ипотеку под 5,85%* годовых. Сейчас на это предложение начался настоящий ажиотаж, мы оформляем очень много сделок. Если у человека есть накопления, скажем 1 млн рублей, это действительно очень выгодный вариант.
- А что сейчас с ценами на жилье? Реально ли вообще купить квартиру в Москве или Петербурге?
- Конечно, реально. Мы не наблюдаем сильного роста цен на недвижимость, как это происходит с другими товарами. Например, купить студию в Санкт-Петербурге, в черте города, сегодня можно за 3 400 000 рублей. Если есть 1 млн рублей на первоначальный взнос, то кредит на 20 лет под ставку 5,85% обойдется всего в 16 987 рублей в месяц. На 10 лет - 26 464 рублей. С учетом инфляции такая ипотека - неплохое вложение в свое будущее.
- Что будет с застройщиками? Стоит ли покупать квартиру на этапе строительства или лучше обратить внимание на уже сданные объекты?
- Компания «Две Столицы» работает с застройщиками, которые входят в системообразующие предприятия России. Как вы знаете, мы являемся официальным партнером крупнейших девелоперов страны: «Группы ЛСР», А101, ГК «Самолет» и многих других. И если сейчас и покупать квартиру, то только у таких застройщиков. Думаю, это наиболее надежный вариант.
- Но, допустим, человек не может ждать и хочет купить квартиру в готовом доме. Или в доме, который будет сдан в этом году, но квартиры от застройщика там уже проданы? Есть ли здесь какие-то выгодные программы?
- Конечно. Для домов, которые будут сданы в этом году, есть программа переуступки. Такой вариант будет очень актуальным, если покупатель хочет квартиру в конкретном жилом комплексе, но продажи уже закончились у девелопера. И, конечно, у нас есть много предложений по вторичке в Москве, Санкт-Петербурге и Сыктывкаре.
По-прежнему работает программа трейд-ин, когда вы можете забронировать квартиру в Москве или Питере и «заморозить» цену до лета. Стоимость вашей будущей квартиры не вырастет до момента сделки, а мы тем временем параллельно займемся продажей вашей сыктывкарской квартиры по рыночной цене.
Также есть вариант рассрочки от застройщика, например, на 15 месяцев. Проценты по ней сегодня зачастую более выгодные, чем по ипотеке, и начинаются от 6% годовых.
- Как покупателю выбрать квартиру в Москве или Петербурге, если сам он находится в Сыктывкаре, а перелет в другой город может быть затруднительным?
— Это сегодня совсем не проблема. Всё, что необходимо, — прийти в любой из офисов компании «Две Столицы», у нас они работают в Сыктывкаре, Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге. Наши специалисты предложат огромный выбор жилья — от комфорта до элитного, проведут виртуальную экскурсию по любому жилому комплексу. За один день вы сможете выбрать и забронировать понравившуюся квартиру и подать заявку на ипотеку. Сама сделка также проводится дистанционно, лететь никуда не нужно! В нашем офисе в Сыктывкаре мы ждем вас каждый будний день с 10 до 19 часов по адресу Интернациональная, 50. Приходите, выбирайте и покупайте!
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*Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Ставка 5,85% действует при первоначальном взносе от 20%, электронной регистрации сделки, а также страховании жизни и здоровья заёмщика. Максимальная сумма кредита – 3 млн рублей, срок - до 30 лет.