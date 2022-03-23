Инвестиции в недвижимость в 2022 году: как покупка квартиры поможет сберечь деньги

Падение рубля и невозможность вкладывать деньги в валюту заставили многих задуматься, куда инвестировать сбережения. Одним из наиболее безопасных инструментов в этом плане остается недвижимость, но как скажется на ценах и ипотеке рост ключевой ставки Центробанка? На самом деле сегодня еще есть возможность купить квартиру под 5,85% годовых, причем не только в Сыктывкаре, но и в Москве или Петербурге. О том, что важно знать перед оформлением сделки в текущих реалиях, стоит ли покупать строящееся жилье и что в целом будет с работой застройщиков, рассказала руководитель компании «Две столицы» Елена Недоспасова.

- Елена, в конце февраля Центробанк принял решение поднять ключевую ставку до 20%. Значит ли это, что ипотечный кредит многим сыктывкарцам теперь не по карману?

- Сложно прогнозировать, что будет дальше, конечно, ставки по ипотеке растут и, вероятно, продолжат расти. Но сегодня еще есть вариант взять ипотеку под 5,85%* годовых. Сейчас на это предложение начался настоящий ажиотаж, мы оформляем очень много сделок. Если у человека есть накопления, скажем 1 млн рублей, это действительно очень выгодный вариант.

- А что сейчас с ценами на жилье? Реально ли вообще купить квартиру в Москве или Петербурге?