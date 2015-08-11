Всё пройдёт, а квартира останется: вложитесь в топовые жилые комплексы Сыктывкара

В центре семейного квартала в микрорайоне Орбита СКАТ строит жилой комплекс «Платон» , признанный одним из лучших в Коми. В доме «Альфа» в продаже остались четырёхкомнатные квартиры евроформата площадью 96,4 м². Просторная планировка предусматривает кухню-гостиную, мастер-спальню со своим санузлом и гардеробной, две лоджии и большие комнаты для всех членов семьи. Окна выходят на обе стороны дома, вид открывается в благоустроенный двор и на реку. Дом готов на 62 %.

До конца марта 2022 года правительство планирует сохранять все условия действия ипотеки с господдержкой. Как она будет работать дальше — неизвестно . Если на покупку «вторички» ипотеку сейчас одобрят под 19 % годовых, то при покупке новостроя можно рассчитывать на 4,7–5,85 %. Поэтому купить сейчас большую квартиру в доме «Альфа» можно особенно выгодно:

«Четырёшка» евроформата — 96,4 м².

Цена — 6,4 млн ₽.

Семейная ипотека на 30 лет — 4,7 %.

Первоначальный взнос — 20 % или 1,28 млн ₽.

Ежемесячный платёж — 26 554 ₽.

Если внести в качестве досрочного платежа средства федерального и регионального материнского капитала за рождение третьего ребёнка (843 144 ₽), ежемесячный платёж сократится до 22 130 ₽.

Для сравнения: купить «вторичку» на тех же условиях, но под 19 % годовых, можно за 81 351 ₽ в месяц.

В строящихся домах СКАТа богатый ассортимент планировок от студий до просторных классических «трёшек» и «еврочетырёшек» с мастер-спальнями. До конца марта ипотечные программы с господдержкой действуют на прежних условиях, что делает покупку «первички» ещё выгоднее.

На примере «Русской рощи», при первоначальном взносе в 20 %:

На примере «Платона», при первоначальном взносе в 20 %:

Покупка недвижимости по-прежнему остаётся самым надёжным способом вложения денег. Во-первых, что бы ни происходило, квартира останется в собственности дольщика. Во-вторых, средства всех дольщиков с 2019 года дополнительно защищают нововведения об эскроу-счетах в законе о долевом строительстве. Что они значат?

- Средства дольщиков хранятся на эскроу-счёте в банке, аккредитовавшем строительство конкретного жилого комплекса.

- Дольщики полностью защищены. Если застройщик не сдаёт дом — деньги либо в полном объёме вернутся на счёт участника долевого строительства, либо на них завершат начатое строительство. Сам застройщик не имеет никакого доступа к этим деньгам, пока дом не сдали в эксплуатацию.

- Деньги на каждом счёте эскроу застрахованы государством. И даже если обанкротится банк, то сумма до 10 млн ₽ всё равно полностью вернётся. Это гарантировано государством.

СКАТ всегда в срок или даже раньше сдаёт свои объекты. Убедиться в том, что стройка продолжает идти, можно на сайте, где есть ссылки на прямые трансляции со стройплощадки и раз в две недели публикуются отчёты. Кроме того, дольщики получают на электронную почту ежемесячную рассылку с динамикой строительства выбранного жилого комплекса.

Успейте купить квартиру в ипотеку со сниженным процентом. Сориентирует на рынке недвижимости и бесплатно сопроводит всю сделку персональный специалист СКАТа, который:

· расскажет об ипотеке с господдержкой;

· поможет подобрать ипотечную программу и оформить заявку в банк;

· поможет решить вопросы с использованием маткапитала и других субсидий;

· проконсультирует и забронирует понравившуюся вам квартиру.

Офисы продаж СКАТ:

ЖК «ЛУЧ», ул. Тентюковская, 333;

ЖК, «Русская роща», ул. Морозова, 200.

Телефон: +7 (8212) 28-84-55.

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