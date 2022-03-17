Безработным жителям Коми рассказали, как получить дополнительный доход

Безработные жители Коми смогут получать ежемесячные выплаты в виде МРОТ. Как это сделать, рассказал Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, передает РИА Новости.
Так, по словам министра, если человек уже признан безработным и стоит на учете в ЦЗН, он может отправиться на оплачиваемые работы. Таким образом. Он будет получать не только пособие от центра, но и один МРОТ за месяц.
Министр отметил, что получить такую поддержку смогут не только безработные граждане, но и те, кто уже устроился, но может потерять свое место. Таким людям предложат переобучение.
Напомним, ранее жителей Коми заинтересовал вопрос о трудоустройстве беженцев из ЛНР и ДНР. Подробнее об этом читайте по ссылке.