Безработным жителям Коми рассказали, как получить дополнительный доход

Безработные жители Коми смогут получать ежемесячные выплаты в виде МРОТ. Как это сделать, рассказал Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, передает РИА Новости.

Так, по словам министра, если человек уже признан безработным и стоит на учете в ЦЗН, он может отправиться на оплачиваемые работы. Таким образом. Он будет получать не только пособие от центра, но и один МРОТ за месяц.