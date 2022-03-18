11 литров крови с каждого: в Сыктывкаре наградили почетных доноров

В "Коми республиканском центре крови" наградили 11 сыктывкарцев знаком "Почетный донор России" 17 марта. На встречу помимо доноров пригласили первого заместителя министра здравоохранения Елену Бударину, которая сама в 2021 года получила это звание.

Одна из доноров Полина Чупрова рассказала, что ей предстоял долгий и почетный путь.

"Активно сдавать кровь начала восемь лет назад. Было очень много социальной рекламы с детскими фотографиями и баннерами. Я и подумала, что нужно что-то полезное для общества сделать. И пришла сдавать кровь. Тогда я еще работала при университете, потом поменяла работу и там меня не отпускали. В итоге уволилась и рада, что теперь хожу сюда чаще", – рассказала девушка.

Вручение награды из рук главного врача. Фото Александра Иваскевича.

Сыктывкарка Полина Чупрова стала "Почетным донором России". Фото Александра Иваскевича.

Еще один из почетных доноров отметил, что уже пять лет сдает кровь. Делает это из-за популярности в обществе донорства.

С приветственным словом выступил главный врач Коми республиканского центра крови Дмитрий Журавлёв. Он поблагодарил доноров за то, что они заботятся о других людях и дарят им частичку себя.