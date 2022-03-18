11 литров крови с каждого: в Сыктывкаре наградили почетных доноров

В "Коми республиканском центре крови" наградили 11 сыктывкарцев знаком "Почетный донор России" 17 марта. На встречу помимо доноров пригласили первого заместителя министра здравоохранения Елену Бударину, которая сама в 2021 года получила это звание.
Одна из доноров Полина Чупрова рассказала, что ей предстоял долгий и почетный путь.
"Активно сдавать кровь начала восемь лет назад. Было очень много социальной рекламы с детскими фотографиями и баннерами. Я и подумала, что нужно что-то полезное для общества сделать. И пришла сдавать кровь. Тогда я еще работала при университете, потом поменяла работу и там меня не отпускали. В итоге уволилась и рада, что теперь хожу сюда чаще", – рассказала девушка.
Вручение награды из рук главного врача. Фото Александра Иваскевича.
Сыктывкарка Полина Чупрова стала "Почетным донором России". Фото Александра Иваскевича.
Еще один из почетных доноров отметил, что уже пять лет сдает кровь. Делает это из-за популярности в обществе донорства.
С приветственным словом выступил главный врач Коми республиканского центра крови Дмитрий Журавлёв. Он поблагодарил доноров за то, что они заботятся о других людях и дарят им частичку себя.
"Для нас каждое награждение – это праздник. Спасибо, что тратите время и силы на наших пациентов", – обратился главный врач к донорам.
Елена Бударина тоже поздравила доноров.
"Вы помогаете и спасаете людей – это бесценно. Очень приятно видеть среди вас девушек. Все на женских руках и держится. Поздравляю от всей души и надеюсь, что вы всегда будете приходить сюда. Будем рады вас видеть", – с улыбкой сказала Елена Бударина.
Донорам вручили нагрудный знак, удостворение, а также сумку с подарками. Всего в Сыктывкаре на 18 почетных доноров стало больше, но на награждение пришли только 11.
Отметили и "Республиканский центр переливания крови". Елена Бударина вручила главврачу центра крови грамоту и медаль лауреата национального конкурса – "Лучшие учреждения здравоохранения в 2022 году".
Елена Бударина и Дмитрий Журавлев. Фото Александра Иваскевича.
Чтобы стать "Почетным донором России" есть два пути:
- 40 безвозмездных сдач, из них 450 миллилитров крови человек должен сдать хотя бы 25 раз, это чуть больше 11 литров крови.
- 60 безвозмездных сдач крови, из них сдать плазму крови человек должен хотя бы 36 раз;
Доноры тромбоцитов приравниваются к сдаче крови и засчитываются. "Почетные доноры России" получают выплату один раз в год в размере 15 108 рублей. Их без очереди обслуживают в государственных учреждениях, а также им дают 50% скидку на лекарства по рецепту.