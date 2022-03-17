Беженцев из ДНР и ЛНР могут поселить в общежитии Сыктывкара

17 марта состоялось заседание депутатов совета столицы Коми, где подняли вопрос использования общежития на Советской. После того, как его переддут в муниципальную собственность, здание могут использовать как жилье для беженцев, пишет БНК.

По словам председателя комитета по управлению имуществом мэрии Ирины Янчук, вопрос по поводу будущего общежития пришел от СГУ. Пока там планируют разместить "Сыктывкарский водоканал". В этом случае содержать общежитие будет само предприятие, однако Наталья Хозяинов отметила, что есть еще один вариант использования здания.