Стало известно, когда жители Коми получат выплаты на детей от 8 до 16 лет

Семьи с низкими доходами скоро начнут получать выплаты на детей от 8 до 16 лет. Их начнут начислять в мае, о чем заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнем выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля", — передает ТАСС.
Напомним, в среднем на ребенка будут выплачивать от 6 тыс. до 12 тыс. рублей. С предложением с 1 апреля установить такие выплаты ранее 8 марта выступил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что социальная поддержка семей с детьми остается приоритетом России.