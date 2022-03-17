Стало известно, когда жители Коми получат выплаты на детей от 8 до 16 лет

Семьи с низкими доходами скоро начнут получать выплаты на детей от 8 до 16 лет. Их начнут начислять в мае, о чем заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнем выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля", — передает ТАСС.