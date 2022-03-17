Мэр Сыктывкара: «Домыслы об остановке "Монди СЛПК" в ближайшие дни – беспочвенны»

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова заявила, что домыслы о предстоящей остановке линии Монди СЛПК в ближайшие дни – беспочвенны. Об этом она сообщила в радиопрограмме «Пять минут с мэром» в эфире радиостанции «Русское радио в Сыктывкаре» в ответ на звонок столичного жителя, которого волновал вопрос, правда, что скоро будет остановлен выпуск бумаги «Снегурочка». Также его интересовала ситуация в «Пригородном», где, по сообщениям в соцсетях, есть волнения в коллективе.

"Ситуацию на предприятиях города держу на постоянном контроле, в том числе, вчера разговаривала с генеральным директором Монди СЛПК Клаусом Пеллером, который в беседе заверил, что комбинат – единственный в России выпускает белую бумагу и продолжит это делать, поэтому информация о приостановке линии в ближайшие дни не имеет оснований. Сегодня все производства ведут работу по переориентации на внутренний рынок, пересматривают производственные связи. Аналогичная ситуация и с «Пригородным», где сменился один из собственников, с которым уже прошла встреча под председательством заместителя Председателя Правительства республики Эльмиры Ахтямовны Ахмеевой, в ходе которой собственник озвучил планы по увеличению производства сельскохозяйственной продукции и сохранению производства как одного из приоритетных направлений для обеспечения продовольственной безопасности республики", – отметила Н.Хозяинова.