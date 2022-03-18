Овнов ждут новые знакомства, Козерогам понадобится помощь: гороскоп на 18 марта

День, который нужно посвятить родителям и детям. Звёзды сегодня помогают любым проявлениям заботы в семье. Отложите важные дела и поведите время с ребёнком, позвоните родителям или родственникам, с которыми давно не общались. Если есть возможность, лучше их навестить. Ужин в семейном кругу или поход в кино будут как нельзя кстати.

Приятный и лёгкий день для Овнов. Уже в первой половине дня вы поймёте, что всё идёт по плану и никаких помех вам ожидать не следует. Даже самые сложные дела будут решаться очень легко. Вас ожидает много общения. Коллеги, друзья, новые знакомства, оптимизм и открытый диалог станут универсальным решением всех вопросов.

День, когда в первую очередь звёзды будут требовать от Близнецов честности и порядочности. Прежде чем обмануть или оклеветать кого-то, подумайте, а готовы ли вы к последствиям своего поступка. Прекрасное время для благотворительности, а также если вы хотели завести домашнее животное.

Рак 18 марта 2022

День, когда Ракам больше времени нужно уделить домашним делам. Именно дома сегодня всё будет радовать. Рабочая обстановка, наоборот, будет крайне напряжённая, и удержать темп вряд ли получится. Не забывайте выделить время на отдых, ведь со свежей головой легче работается.

Лев 18 марта 2022

Некоторые люди сегодня очень удивят своим поведением, будьте готовы к тому, что обстоятельства могут повернуться против вас. Львам придётся искать решение быстро, и для этого нужно посмотреть на всё под другим углом.

Дева 18 марта 2022

Сегодня многих Дев озаботят вопросы здоровья: обострятся хронические заболевания, некоторые недуги могут дать о себе знать впервые. Лучше максимально снизить активность, провести день в спокойной обстановке, исключить долгие поездки и эмоциональное общение.

Весы 18 марта 2022

В жизни Весов всё идёт своим чередом. В настоящее время не предвидится больших потрясений. Вам даже может показаться слишком пресной окружающая действительность. В таком случае всегда можно устроить внеплановый праздник, чтобы разбавить серые будни. Проявите смекалку и придумайте, чем себя позабавить.

Скорпион 18 марта 2022

Обилие задач обрушится на Скорпионов с самого утра. Вам понадобится проявить чудеса сообразительности и со скоростью света перемещаться в разные места. Всем потребуется ваша помощь. Детям, скорее всего, тоже придётся уделить много времени. Энергия дня очень стремительна и поможет вам всё успеть.

Стрелец 18 марта 2022

Сегодня материальный успех ждёт представителей творческих профессий, высока вероятность, что вам выплатят гонорар или выпишут премию. День благоприятен для реализации творческого потенциала у всех Стрельцов. Жизнь заставит проявить фантазию и изобретательность, звёзды благоволят деятелям искусства, которым сегодня должно во всём везти.

Козерог 18 марта 2022

Козероги, не полагайтесь исключительно на помощь со стороны. Это не приведёт вас ни к чему хорошему, так как в последний момент ваше предприятие может сорваться. Продумывайте новые проекты до мелочей. Чужой опыт вам может пригодиться. В этот день можно получить травму конечностей, поэтому соблюдайте правила безопасности, особенно в общественных местах.

Водолей 18 марта 2022

Этот день не обещает Водолеям больших событий и потрясений. Всё пройдёт в обычном режиме. Размеренность позволит приступить к решению задач, которые вы давно откладывали. Это прекрасная возможность закрыть все долги. Звезды не советуют нарушать гармонию рискованными действиями и спонтанными решениями.

Рыбы 18 марта 2022

Сегодня у Рыб будет один из самых благоприятных и удачных дней. Дела спорятся, родные радуют общением, и вообще всё вокруг складывается наилучшим образом. Подзарядитесь энергией этого дня на будущее, ведь такое бывает нечасто. Сохраняйте оптимизм и будьте приветливы с окружающими людьми. Сегодня у вас может получиться многое из задуманного.