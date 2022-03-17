"Альпинисты" из Сыктывкара залезли на огромную гору снега, которую не вывозили всю зиму

В столице Коми активисты обеспокоились проблемой огромных завалов снега в городе и сняли об этом сатирический ролик. В нем сыктывкарец с помощью альпинисткого снаряжения забирается на огромную "гору" на автовокзале. “Pro Город Сыктывкар” побеседовал с автором видео Борисом Диановым и узнал подробности.

Борис рассказал, что неоднократно наблюдал огромную гору снега возле автовокзала в Сыктывкаре. И каждый раз она напоминала ему знаменитую вершину приполярного Урала - Манарагу.

– Подобными мыслями поделился один из депутатов горсовета Болеслав Скроцкий. Тогда стало понятно, что проблема гор снега очень актуальна в Сыктывкаре. Снега в этом году много, его не вывозят. Иногда такие кучи мешают обзору водителей, это создает аварийную ситуацию, – поделился Борис Дианов.

Активист решил, что ругаться на кухне по поводу гор снега – не выход, и решил сделать сатирический ролик, на съемку которого ушло около часа.