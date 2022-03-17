В Сыктывкаре нашли шесть трупов отравленных собак

В дежурную часть отдела полиции столицы Коми поступило заявление. Горожане сообщили о том, что на улице Магистральной в местечке Нижний Чов нашли несколько мертвых собак. Об этом сообщили в МВД по Коми.

Правоохранители выехали на место для проверки информации и опроса людей, после чего просмотрели записи камер видеонаблюдений. Оказалось, что собак действительно отравили неизвестным ядом. Погибли 6 животных.