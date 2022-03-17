В Коми из-за запуска ракеты объявили опасными три района

22 марта три района Республики Коми станут временно опасными. Причиной тому окажется запуск ракеты «Союз-2» с космодрома «Плесецк». Об этом сообщили в Министерстве природы региона.

Космический аппарат на борту ракеты-носителя предназначен для укрепления обороноспособности РФ. Запуск намечен на 15.00-17.00. В случае непредвиденных обстоятельств, пуск произведут 23, 24 или 25 марта.