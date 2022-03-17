СберЗвук бесплатно продлевает подписку, а всем новым пользователям дарит СберПрайм

СберЗвук дарит подписку СберПрайм до конца мая всем новым клиентам сервиса — для её получения достаточно авторизоваться в СберЗвуке по Сбер ID. А всем текущим пользователям аудиосервиса — продлевает действующие подписки на месяц бесплатно. С сегодняшнего дня все новые пользователи приложений СберЗвук для iOS и Android получат премиум-доступ к сервису и всем возможностям подписки СберПрайм до 31 мая бесплатно.
Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка:
«В текущей ситуации одно из ключевых преимуществ подписки СберПрайм — возможность экономить — приобретает особое значение. Отлично, что все новые пользователи СберЗвука получат бесплатный СберПрайм вплоть до начала лета. Это не только хороший стимул присоединиться к СберЗвуку прямо сейчас, но и отличная возможность оценить все преимущества подписки СберПрайм».
Для упрощения входа новых пользователей в СберЗвук реализована возможность импортировать музыкальную коллекцию в отечественный аудиосервис. Для этого нужно воспользоваться сервисом TuneMyMusic. Подробная инструкция — в блоге СберЗвука. Перенесённые треки будут доступны в Hi-Fi-качестве, которое позволяет слушать музыку без цифрового сжатия — так, как она была задумана и записана автором, со всеми нюансами и богатством звучания.
Кроме того, все текущие подписчики СберЗвука могут избежать проблем с оплатой через App Store и Google Play: аудиосервис автоматически продлит им подписку ещё на месяц бесплатно.
Михаил Ильичёв, генеральный директор СберЗвука:
«Музыка лечит и объединяет людей — это её важнейшее свойство! Мы много работали в прошлом году, чтобы собрать один из самых полных каталогов на рынке, и сегодня делаем всё, чтобы каждый, кто сейчас нуждается в музыке, — возможно, ещё больше, чем раньше, — получал к нему стабильный доступ. Поэтому у тех обладателей подписки СберПрайм, которые приобрели её через приложение СберЗвук, теперь есть ещё месяц бесплатного использования».
СберЗвук доступен в приложениях для iOS и Android, на сайте sber-zvuk.com, в устройствах SberDevices, а также автомобилях с поддержкой CarPlay и Android Auto