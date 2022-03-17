По итогам 2021 года спрос на кредитные карты Сбера вырос в СЗФО на 80%

«В прошлом году заметно вырос спрос на кредитные карты Сбера. Это связано как с выпуском новой выгодной кредитной СберКарты, так и с постепенным изменением общего восприятия кредиток. Они используются для повседневных покупок и перестали быть синонимом дорогих денег».

За 2021 год жители Северо-Запада открыли 424 тысячи кредитных карт Сбербанка, что на 82% больше результатов 2020 года. Торговый оборот по действующим картам за год вырос на 17% – до 227 млрд рублей.

Кредитная СберКарта оптимальна для любых жизненных ситуаций и даёт клиентам четыре преимущества. Это удобный беспроцентный период до 120 дней, который начинается первого числа каждого месяца, то есть можно целый месяц совершать покупки, а затем есть ещё три, чтобы вернуть их без процентов. Ещё одно условие - гарантированная ставка. Плюс – сниженная ставка 9,8% годовых на покупку продуктов, одежды, техники и других товаров на СберМегаМаркете, а также при оплате медицинских услуг (кроме стоматологии и офтальмологии) и в аптеках. Также среди преимуществ - бесплатное обслуживание, СМС-информирование об операциях и возможность получить бонусы от «СберСпасибо».