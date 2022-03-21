Благоустройство Сыктывкара: как могла бы выглядеть “яблоневая аллея”

В прошлых статьях серии “Благоустройство заброшенных территорий Сыктывкара” мы рассказали о “яблоневой аллее”, которая находится в центре города возле площади Габова и Стефановского собора. Вместе с экспертами мы рассмотрели проблемы этой территории и узнали, что нужно, чтобы она стала актуальным местом для жителей города. В этой статье мы покажем наше видение благоустройства этой территории.
Вместе с урбанистом Дмитрием Маховым мы поняли, что для благоустройства этой территории нужно совсем немногое:
– урны;
– скамейки;
– добавить освещение;
– очистить фасады от рекламы и тэгов.
Также мы отметили, что здесь нужно создать уникальное место, где горожане смогут отдыхать, выгуливать своих собак, наблюдать за птицами. Также неплохой идеей стало создание общественных огородов: уход за общей территорией поможет создать “соседское содружество”, которое поможет бороться с маргинальными личностями.
На этой территории мы бы установили освещение, которое помогло бы людям комфортно гулять в вечернее время и при этом чувствовать себя безопасно.
Деревянные тропинки позволят людям не поскальзываться и не ходить по лужам весной и осенью. Их намного проще и дешевле установить, чем бетонный тротуар. Скамейки на территории расположены в разных местах, чтобы можно было и укрыться от солнца, и, наоборот, насладиться им.
Общественные огороды расположены в центре аллеи. Здесь жители могут ухаживать за цветами.
Также мы оставили парковку у входа в аллею, ведь рядом с ней находится пункт выдачи воды, к которому часто ездят люди.
Эта территория должна стать минималистичной и не перегруженной развлекательными объектами и спортивными площадками, ведь рядом живут люди и это им вряд ли понравиться.
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