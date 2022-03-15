Как сэкономить на покупке лекарств? «Здравсити» объявил о новой бонусной программе

Покупать лекарства стало выгоднее. Маркетплейс здоровья «Здравсити» запустил собственную программу лояльности «Здравсити плюс», благодаря которой можно получать персональные предложения на востребованный ассортимент и экономить до 70% от стоимости заказа.
Новая программа лояльности расширяет возможности, которые ранее предоставляла пользователям «Здравсити» программа «Мое здоровье». Теперь клиенты смогут не просто накапливать баллы и списывать их при следующих покупках, но и заказывать товары по персональным ценам и промокодам.
Новая программа лояльности «Здравсити плюс» действует в 81 регионе присутствия «Здравсити». Согласно ее условиям, с каждой покупки на счет клиента будет начисляться 1% в виде баллов, ими возможно оплачивать до 70% суммы заказа. При списании один балл равен одному рублю.
Кроме того, пользователи смогут оформлять подписку на самые востребованные лекарства и товары для здоровья, формировать собственный список позиций, по которым будет действовать повышенный кешбэк. А на основе истории покупок система сможет формировать специальные персональные предложения и отправлять уникальные промокоды на скидки. Повышенный кешбэк будет также начисляться при оформлении заказов в мобильном приложении.
Программа «Здравсити плюс» будет распространяться не только на пользователей сайта zdravcity.ru и мобильного приложения. Совсем скоро она станет доступна и в аптеках «Здравсити». Это значит, что покупать товары по специальным ценам и списывать баллы можно будет и офлайн.
Еще несколько приятных нововведений – повышенное начисление баллов на определенные категории товаров, при заказе в мобильном приложении в периоды акций и другие промо-механики с персональными условиями для пользователей.
«Основная причина создания собственной программы лояльности – это развитие сервиса и предоставление лучших условий нашим клиентам. На сегодняшний день в программе «Здравсити плюс» участвуют порядка 4 млн клиентов, и мы видим, как эта цифра увеличивается с каждым днем, - говорит руководитель маркетплейса здоровья «Здравсити» Даурен Абеуов. – Мы нацелены на максимальную персонализацию, чтобы пользователи получали от нас только важную и интересную им информацию. И, конечно, приобретали лекарства и товары для здоровья и красоты с хорошей выгодой»
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