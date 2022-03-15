Коми республиканская больница вернется к обычному режиму работы в апреле. Все это время она работала как ковидный госпиталь, но теперь исключена из маршрутизации пациентов с COVID-19. Об этом рассказал глава Коми Владимимр Уйба.
Пациенты с новой коронавирусной инфекцией будут поступать в другие медучреждения. Сейчас в республиканской больнице ведется работа по сокращению ковидных коек и дезинфекции. После выписки последнего ковидного пациента и получения разрешения на работу главный стационар республики начнет прием пациентов в плановом режиме.
"Жители республики уже в ближайшее время смогут получать плановую медицинскую помощь по заболеваниям, не связанным с COVID-19. Мы смогли принять такое решение благодаря улучшению ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией", – прокомментировал новость руководитель регионального Минздрава Игорь Дягилев.