Коми республиканская больница вернется к обычному режиму работы в апреле. Все это время она работала как ковидный госпиталь, но теперь исключена из маршрутизации пациентов с COVID-19. Об этом рассказал глава Коми Владимимр Уйба.

Пациенты с новой коронавирусной инфекцией будут поступать в другие медучреждения. Сейчас в республиканской больнице ведется работа по сокращению ковидных коек и дезинфекции. После выписки последнего ковидного пациента и получения разрешения на работу главный стационар республики начнет прием пациентов в плановом режиме.