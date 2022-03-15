В Коми заметили взлет цен на лекарства

15 марта в Госсовете Коми состоялась встреча депутатов, где подняли вопрос о подорожании медикаментов в регионе. Об этом сообщила руководитель ведомства Марина Абрамова, передает "Комиинформ".

Цены взлетели как на жизненно важные медикаменты, так и на другие товары. Росздравнадзор мер реагирования не принимает, так как цена не превышает допустимую на первую категорию и может быть любой на вторую категорию: если ранее препарат стоил 100 руб., то сегодня его цена - 400.