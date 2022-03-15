В Коми изменился указ о повышенной готовности

18 марта вышла новая редакция указа о введении режима повышенной готовности. В нем лишь одно изменение — с 18 марта в Коми возобновляется проведение диспансеризации и медосмотров.
Напомним, диспансеризация была приостановлена в связи с эпидобстановкой с 30 октября 2021 года.
С 18 марта возобновляются: проведение медицинскими организациями профилактических мероприятий в части диспансеризации, в том числе пребывающих в стационарных организациях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью, и профилактических медицинских осмотров граждан, в том числе несовершеннолетних, за исключением проведения углубленной диспансеризации лиц, перенёсших COVID-19.