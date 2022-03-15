В Коми изменился указ о повышенной готовности

18 марта вышла новая редакция указа о введении режима повышенной готовности. В нем лишь одно изменение — с 18 марта в Коми возобновляется проведение диспансеризации и медосмотров.

Напомним, диспансеризация была приостановлена в связи с эпидобстановкой с 30 октября 2021 года.