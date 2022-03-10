В России запретили экспорт сахара и зерна

В России временно запретили экспортировать зерновые культуры и сахар. Это предложение поступило от Минсельхоза, пишет РИА "Новости". Запрет на вывоз зерна пшеницы, кукурузы, ржи, ячменя и меслин будет действовать до конца июня, а вот сахар нельзя экспортировать вплоть до начала осени.

Власти объяснили, что такое решение продиктовано желанием защитить внутренний рынок от дефицита. Отмечается, что временный запрет позволит не допустить перетоков сельхозпродукции "с учетом того, что страны ЕАЭС в текущем сезоне уже осуществили необходимые им объемы закупок в беспошлинном режиме".