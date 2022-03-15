"Нефть несет только зло и страдания": как загрязнение рек отравляет жизнь жителей Коми

В мае 2021 года в Коми случился крупный разлив нефти на реке Колва, который многие признали экологической катастрофой. Последствия этого разлива ликвидировали несколько месяцев, эксперты отмечают, что жизнь в реке никогда не вернется в прежнее русло. В честь международного дня рек, который был 14 марта, портал “Pro Город Сыктывкар” узнал у эко-активиста Александра Сладкоштиева о том, в каком состоянии сейчас находится река Колва и почему происходят такие катастрофы.
Река Колва - водный объект высшей категории и очень значимый для жителей республики. В переводе с Коми “Колва” - рыбная река. Однако в последнее время ее так назвать нельзя - из-за постоянных разливов нефти она стала непригодна для добычи и промысла рыбы.
Эко-активист Александр Сладкоштиев отметил, что вдоль реки Колва есть целый ряд месторождений нефти и газа, из которых добывают ресурсы с 1970-х годов. Но, несмотря на весь накопленный опыт, аварии на трубопроводах происходят систематически.
– Такое происходит из-за нарушений норм безопасности и устаревшего оборудования. Из-за особенностей эксплуатации скважин в трубах регулярно происходит коррозия, из-за чего их прорывает, - рассказал эксперт.
Эко-активист отметил, что в весенний период пропускная способность трубопроводов уменьшается: парафин, который содержиться в нефти кристализуется и оседает на внутренней поверхности труб. Из-за этого растет давление и случаются прорывы.
– За все годы эксплуатации не было создано никаких способов контроля. Единственный способ обнаружить выброс нефти и загрязнение – местные жители и рыбаки. Зимой это не получается сделать – нефть оседает подо льдом. Выбросы нефти приводят к заболеваниям взрослых и детей. Она несёт богатство олигархам, а местным жителям – зло и разрушение, - отметил эксперт.
Александр рассказал, что, как правило, нефтяники начинают устранять загрязнение только после жалоб местных жителей.
– Они относятся к нам как к аборигенам, наши права и здоровье их не интересует. Они открыто говорят: если нас не будет, то и проблем не останется. К сожалению, они не собираются идти нам на встречу. И эта ситуация не изменится. Есть надежда, что из-за роста цен на нефть ее перестанут покупать и тогда нефтяникам придется уменьшить добычу нефти, – отметил эксперт.
В заключение Александр Сладкоштиев сказал, что текущее состояние реки близко к предельно допустимому. Нефть отравляет рыбу, из-за чего ее употребление в пищу становится практически невозможным.