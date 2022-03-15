Проект ТРЦ на набережной в Сыктывкаре не понравился мэрии

В мэрии столицы Коми прокомментировали, появится ли торгово-развлекательный центр на набережной. Напомним, недавно на сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже огромного участка на берегу реки Сысола. Его площадь составляет 2994 квадратных метра.
Как сообщили в администрации, этот участок с 2017 года находится в аренде у ООО. Срок окончания аренды – июль 2023 года. Поэтому в объявлении выставлен не сам участок, а переуступка прав аренды земельного участка.
"В 2017 году велась активная работа по разработке архитектурной концепции набережной, в соответствующем конкурсе мэрии победил авторский коллектив tochka. Этот земельный участок прилегает к зоне планируемого благоустройства набережной. На момент 2017 года нашёлся интересант на заключение договора аренды участка с целью строительства детского кафе. По нашему мнению, кафе в этом месте позволит органично дополнить и расширить рекреационный функционал набережной, создать дополнительные удобства и возможности для отдыха горожан", — рассказали в мэрии.
В администрации отметили, что участок прилегает к набережной и любые постройки на нём должны соответствовать внешнему облику и функциональному предназначению благоустройства. Арендатор представил на согласование проект кафе, но градостроительная комиссия сочла внешний вид представленного проекта не соответствующим архитектурной концепции проекта будущего благоустройства набережной. Проект здания напарвили на глубокую переработку.
На сегодня арендатор не предоставил обновленный проект.
"В любом случае, никакая стройка там не может начаться без согласования администрации. Ещё раз подчёркиваем позицию мэрии, что если там что-то и будут строить, то это должно быть ничто иное как кафе, здание которого должно иметь привлекательный внешний вид, гармонирующий с обликом будущего благоустройства набережной. На данный момент арендатор снял объявление с публикации", — сообщили в администрации.
Ситуацию также прокомментировал урбанист Дмитрий Махов:
"Развивать бизнес в точках притяжения горожан – это нормальная и нужная практика. Креативный бизнес сделает общественное пространство интересней и принесет дополнительный доход в бюджет города. Если говорить про Кировский парк, то в последнее время он превращается в набережную отечественных курортов, где каждый метр отдан под торговлю либо батуты. Что делает отдых горожан не всегда комфортным. Так же есть вопрос, культурно – развлекательный центр вписывается в концепцию благоустройства набережной, хотелось увидеть эскизы здания и конкретно знать, что там будет", — сказал эксперт.