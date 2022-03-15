Проект ТРЦ на набережной в Сыктывкаре не понравился мэрии

В мэрии столицы Коми прокомментировали, появится ли торгово-развлекательный центр на набережной. Напомним, недавно на сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже огромного участка на берегу реки Сысола. Его площадь составляет 2994 квадратных метра.

Как сообщили в администрации, этот участок с 2017 года находится в аренде у ООО. Срок окончания аренды – июль 2023 года. Поэтому в объявлении выставлен не сам участок, а переуступка прав аренды земельного участка.

"В 2017 году велась активная работа по разработке архитектурной концепции набережной, в соответствующем конкурсе мэрии победил авторский коллектив tochka. Этот земельный участок прилегает к зоне планируемого благоустройства набережной. На момент 2017 года нашёлся интересант на заключение договора аренды участка с целью строительства детского кафе. По нашему мнению, кафе в этом месте позволит органично дополнить и расширить рекреационный функционал набережной, создать дополнительные удобства и возможности для отдыха горожан", — рассказали в мэрии.

В администрации отметили, что участок прилегает к набережной и любые постройки на нём должны соответствовать внешнему облику и функциональному предназначению благоустройства. Арендатор представил на согласование проект кафе, но градостроительная комиссия сочла внешний вид представленного проекта не соответствующим архитектурной концепции проекта будущего благоустройства набережной. Проект здания напарвили на глубокую переработку.

На сегодня арендатор не предоставил обновленный проект.