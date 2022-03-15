В Сыктывкаре до конца марта перекрыли несколько улиц

В столице Коми ограничат движение по ряду улиц. Такое постановление подписала мэр города Наталья Хозяинова.

В связи с земляными работами АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" по улице Спиридонова ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части по улице Спиридонова в районе дома №2 и по Воркутинской в районе дома № 9. Ограничение продлится до 31 марта 2022 года.