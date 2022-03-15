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В Сыктывкаре до конца марта перекрыли несколько улиц

В Сыктывкаре до конца марта перекрыли несколько улицФото из архива «Pro Города»

В столице Коми ограничат движение по ряду улиц. Такое постановление подписала мэр города Наталья Хозяинова.

В связи с земляными работами АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" по улице Спиридонова ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части по улице Спиридонова в районе дома №2 и по Воркутинской в районе дома № 9. Ограничение продлится до 31 марта 2022 года.

До 25 марта ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части по улице Карьерной в районе дома № 6а.

Водителей просят планировать свой маршрут заранее с учетом введенных ограничений.

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