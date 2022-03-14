"Секонд-хенды" в Сыктывкаре: как выбирать одежду и стоит ли вообще там покупать

В России закрылись магазины многих известных брендов, таких как H&M, Uniqlo, Zara и другие. В Сыктывкаре только Adidas прекратил свою работу. При этом в городе у молодежи уже давно пользуются популярностью “секонд хэнды”, в которых можно найти качественную и недорогую одежду. Журналист портала “Pro Город Сыктывкар” вместе со стилисткой Анастасией Король побывали в одном из таких магазинов и узнали, можно ли в нем недорого собрать модный образ.

В секонд-хэнде на автовокзале в Сыктывкаре недавно был новый завоз, однако одежды в нем поубавилось. Еще раньше работали скидки на одежду, но, как сообщил кассир, с 12 по 18 марта включительно их отменили.

На что обратить внимание?

Анастасия Король отметила, что молодежь идет в секонд-хэнды за индивидуальностью.

– Нужно знать свои цвета и подбирать к ним одежду, – рассказала эксперт.

При осмотре штанов нужно обратить внимание на паховую часть, нет ли там потертостей и дырок. При выборе верхней одежды проверить на наличие катышков. Но в целом в “секондах” хорошо следят за одеждой и она поступает в магазины в приемлемом качестве.

Анастасия Король рассказала, что одежда в подобных магазинах проходит несколько этапов обработки, поэтому за ее санитарную безопасность можно не беспокоиться.



Эксперт отметила, что в “секондах” найдется даже брендовая одежда, которую потом можно перепродать за неплохую сумму. Кто-то этим даже зарабатывает.

Женский образ

Джинсы - 1699 рублей

Пиджак - 1299 рублей

Ремень - 499 рублей

Итого: 3 497 рублей

Мужской образ

Штаны - 1800 рублей

Худи - 1500 рублей

Итого: 3300 рублей

Раньше сумма могла бы быть намного меньше – примерно на 80 процентов. Однако из-за того, что акции отменили, приходится платить по такому прайсу.

Стоит ли сейчас одеваться в секонд-хэндах?