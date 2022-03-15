Денис Иванов возглавил филиал Tele2 в Республике Коми

В его зоне ответственности – определение стратегии развития компании по всем направлениям бизнеса в Республике Коми: строительство и модернизация сети мобильной связи, вывод на рынок новых продуктов и услуг, развитие массового и корпоративного сегментов.

Карьеру в телекоммуникационной отрасли начал в 2004 году в компании «Евросеть» в Кирове, где прошел путь от продавца до директора сети в регионе. В 2007 году возглавил хабаровский филиал ООО «ТС Ритейл». В 2009 присоединился к команде Tele2 в должности менеджера по работе с дилерами, затем работал на позиции руководителя службы продаж и сервиса кировского филиала Tele2. В 2018 году перешел в команду сыктывкарского филиала, где отвечал за разработку и реализацию маркетинговой стратегии, запуск новых продуктов и развитие дистрибуции. Татьяна Постнова, ранее руководившая сыктывкарским филиалом, назначена на должность директора филиала Tele2 в Костромской области