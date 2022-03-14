«Ростелеком-Солар»: с начала марта заметен резкий рост числа DDoS-атак на бизнес

Специалисты «Ростелеком-Солар» отмечают значительный рост DDoS-атак в коммерческом сегменте: с 1 по 10 марта здесь зафиксировано и отражено свыше 1100 таких атак, что уже превышает показатели за весь февраль. Наиболее атакуемым бизнес-сегментом являются банки, где выявлено свыше 450 атак, что более чем в 4 раза превышает показатели февраля. При этом главной мишенью злоумышленников по-прежнему остаются ресурсы органов власти. Только за прошедшие трое суток на один из госпорталов совершено около 1700 DDoS-атак.

Еще 22-23 февраля эксперты «Ростелеком-Солар» отметили повышенную активность на хакерских форумах. А уже 25 февраля начались массовые атаки на интернет-ресурсы госвласти. Число атак в сотни раз превышало обычные показатели, а их мощность была в 2–3 раза выше. Наряду с этим трендом в марте начался заметный рост атак на бизнес и в первую очередь на банковский сектор. В целом DDoS осуществляется непрерывно: один ресурс могут атаковать в течение 12–14 часов. Географически большая часть атак идет с IP-адресов США.