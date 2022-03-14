Историк рассказывает: где в Сыктывкаре был дом с привидениями

"Pro Город Сыктывкар" продолжает рубрику "Историк рассказывает", где с экспертами мы вспоминаем интересные факты о столице Коми. В Сыктывкаре есть свои городские легенды. По одной из них в самом центре столицы по ночам в доме на Советской, 25 появлялся призрак первого хозяина дома. Историк, экскурсовод и преподаватель Игорь Сажин рассказал подробнее об этой истории.

"Что касается дома купца второй гильдии Василия Петровича Оплеснина, то долгое время этот он назывался "Дом с привидением". Дело в том, что после капитального ремонта этого дома в 2007 году, странные события внутри здания прекратились. Но до этого ночная охрана часто жаловалась на странные шумы: было ощущение, что по дому кто-то ходит, слышны разговоры и подобная мистика. Купец Василий Оплеснин был изгнан советской властью из своего дома в 1918 году. На втором этаже сделали рабочую столовую, а внизу, как и раньше, находился магазин. Говорят самого Василия Петровича, жившего у родственников на окраине, видели часто возле дома. Он 74-летний старик, оборванный и худой ходил и смотрел на окна. По легенде, где-то в конце 1919 года или в 1922 года, а точнее неизвестно, Василий Петрович зашел в свой дом на улице Советской, а позже его нашли мертвым. Именно с этим событием связывают появление в доме привидений", – рассказал о жуткой легенде Игорь Сажин.