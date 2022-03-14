В Коми умер экс-депутат Госсовета и координатор "Бессмертного полка" Игорь Завальнёв

Бывший депутат Госсовета РК умер вчера, 12 марта, в 19:35. По сообщениям, Игорь Николаевич в последние дни боролся со страшной болезнью - с онкологией.

Напомним, что Игорь Завальнёв многое сделал для региона и его жителей. Он был депутатом Совета муниципального образования городского округа "Ухта", а с 2015 по 2018 год - депутатом Государственного Совета Коми.