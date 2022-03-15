Импортозамещение: какие бренды одежды есть в Коми

– Сейчас сложно говорить о краткосрочных планах. Самое главное, чего ждут многие предприниматели - стабилизации курса валют и логистических маршрутов. Мы покупаем ткань в Турции, поэтому для нас эти моменты также актуальны. К сожалению, неизбежно придётся повышать цену, но не в два раза. Мы оттягиваем до последнего этот момент. В остальном планируем работать в том же режиме: магазины и в Усинске, и в Ухте работают, товары на маркетплейс также поставляем, корпоративные заказы также берём.

ROOBL' - магазин Коми одежды в Усинске, который производит свитшоты, толстовки, футболки, бомберы, костюмы с орнаментами и символикой республики.

По всей России приостановили работу многие популярные магазины одежды, такие как H&M, Zara, Berschka, Uniqlo и другие. Но пока что в Сыктывкаре закрылся только магазин Adidas. “Pro Город Сыктывкар” узнал, какие бренды одежды создаются в Коми, продолжат ли они работать и какие у них есть планы на будущее.

Худи – от 3 тысяч рублей;

Джоггеры – от 2 тысяч рублей;

Свитшот – от 2 тысяч рублей;

Футболка – от тысячи рублей.

"Город на Сысоле"

Сыктывкарский бренд одежды “Город на Сысоле” шьет одежду с авторскими принтами на коми тематику. Их магазин продолжает работать в прежнем режиме. Сейчас организация продает футболки, толстовки, свитшоты, костюмы, шапки.

Цены в магазине:

Футболка - от тысячи рублей;

Толстовка – от 2700 рублей;

Подарочный набор – 850 рублей

"Югыд-Арт"

Творческая мастерская, которая целиком и полностью сосредоточена на сохранении коми-идентичности. Вся одежда “Югыд-Арт” вяжется вручную: толстовки, свитера, подушки, шапки.

В организации отметили, что они продолжают работать и пока что каких-то изменений в цене не планируется.

Цены в магазине:

Джемпер – от 2400 рублей;

Шапка – 1650 рублей;

Медведь “Богатырь” – 800 рублей;

Зарнипас

Еще одна творческая студия, которая производит подарки и сувениры о Республике Коми. В отличии от остальных брендов ассортимент магазина в основном сосредоточен на аксессуарах: сумках, кошельках, рюкзаках на тематику Коми. Например, недавно у них выходила серия, которая посвещена столетию республики.

Цены в магазине:

Шапка – 750 рублей;

Свитшот – 1600 рублей;

Сумка – 2100 рублей;

Варежки с вышивкой – 1200 рублей;

Авторская мастерская LANA VAKHOVSKA

Это авторская домашняя мастерская, где сыктывкарка Лана Ваховская занимается пошивом одежды, домашнего текстиля и предметов интерьера из экологических материалов - льна, крапивы и хлопка. В итоге у девушки получаются уникальные платья на коми тематику.

Цены в магазине:

Сарафан - 2000 рублей;

Платье - 4000 рублей;

Футболка - 2240 рублей;

Юбка - 2640 рублей;

Рубашка - 2600 рублей;