Импортозамещение: какие бренды одежды есть в Коми

По всей России приостановили работу многие популярные магазины одежды, такие как H&M, Zara, Berschka, Uniqlo и другие. Но пока что в Сыктывкаре закрылся только магазин Adidas. “Pro Город Сыктывкар” узнал, какие бренды одежды создаются в Коми, продолжат ли они работать и какие у них есть планы на будущее.
ROOBL’
ROOBL' - магазин Коми одежды в Усинске, который производит свитшоты, толстовки, футболки, бомберы, костюмы с орнаментами и символикой республики.
– Сейчас сложно говорить о краткосрочных планах. Самое главное, чего ждут многие предприниматели - стабилизации курса валют и логистических маршрутов. Мы покупаем ткань в Турции, поэтому для нас эти моменты также актуальны. К сожалению, неизбежно придётся повышать цену, но не в два раза. Мы оттягиваем до последнего этот момент. В остальном планируем работать в том же режиме: магазины и в Усинске, и в Ухте работают, товары на маркетплейс также поставляем, корпоративные заказы также берём.
Цены в магазине:
Худи – от 3 тысяч рублей;
Джоггеры – от 2 тысяч рублей;
Свитшот – от 2 тысяч рублей;
Футболка – от тысячи рублей.
"Город на Сысоле"
Сыктывкарский бренд одежды “Город на Сысоле” шьет одежду с авторскими принтами на коми тематику. Их магазин продолжает работать в прежнем режиме. Сейчас организация продает футболки, толстовки, свитшоты, костюмы, шапки.
Цены в магазине:
- Футболка - от тысячи рублей;
- Толстовка – от 2700 рублей;
- Подарочный набор – 850 рублей
"Югыд-Арт"
Творческая мастерская, которая целиком и полностью сосредоточена на сохранении коми-идентичности. Вся одежда “Югыд-Арт” вяжется вручную: толстовки, свитера, подушки, шапки.
В организации отметили, что они продолжают работать и пока что каких-то изменений в цене не планируется.
Цены в магазине:
- Джемпер – от 2400 рублей;
- Шапка – 1650 рублей;
- Медведь “Богатырь” – 800 рублей;
Зарнипас
Еще одна творческая студия, которая производит подарки и сувениры о Республике Коми. В отличии от остальных брендов ассортимент магазина в основном сосредоточен на аксессуарах: сумках, кошельках, рюкзаках на тематику Коми. Например, недавно у них выходила серия, которая посвещена столетию республики.
Цены в магазине:
- Шапка – 750 рублей;
- Свитшот – 1600 рублей;
- Сумка – 2100 рублей;
- Варежки с вышивкой – 1200 рублей;
Авторская мастерская LANA VAKHOVSKA
Это авторская домашняя мастерская, где сыктывкарка Лана Ваховская занимается пошивом одежды, домашнего текстиля и предметов интерьера из экологических материалов - льна, крапивы и хлопка. В итоге у девушки получаются уникальные платья на коми тематику.
Цены в магазине:
Сарафан - 2000 рублей;
Платье - 4000 рублей;
Футболка - 2240 рублей;
Юбка - 2640 рублей;
Рубашка - 2600 рублей;