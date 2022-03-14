В Коми семейная пара воровала еду целыми тележками

В полицию Ухты обратился охранник гипермаркета, который сообщил о паре, что похитила продукты на 4000 рублей. Их действия попали на камеры наблюдения.
Личности подозреваемых установили сотрудники уголовного розыск. Ими оказались супруги 1985 и 1988 года рождения. Также записи с камер помогли установить причастность пары к еще четырем кражам.
Они воровали мясо, рыбу, оливковое и подсолнечное масло, сыры, сосиски, овощи, а также постельные и банные принадлежности средства гигиены. Ухтинцы складывали товары в продуктовую тележку и проходили через кассовую зону, не оплатив покупки.