Эксперты выяснили, какие бонусы предлагают работодатели в Коми

Так, за две недели марта работодатели Коми успели опубликовать более 1 000 вариантов трудоустройства. Повышенный спрос на данный момент на работников из сферы «Продажи», «Начало карьеры, студенты», «Рабочий персонал», «Транспорт, логистика».

Эксперты hh.ru Северо-Запад проанализировали вакансии Коми и выяснили, как и чем работодатели привлекают соискателей на свои вакансии.

Один из самых распространенных бонусов – это скидки на продукцию компании. Чаще всего такой бонус предлагают компании из сферы ритейла: старший продавец , от 40 000 руб. до вычета НДФЛ; управляющий магазином ; продавец-консультант в магазин обуви , от 25 000 руб. на руки.

Также популярны бесплатные занятия спортом и йогой и компенсация расходов для работников, посещающих спортзал: руководитель отдела эксплуатации; менеджер по оплате труда; официант, от 30 000 руб. до вычета НДФЛ.

Есть предложения с гарантией бесплатных обедов или компенсацией питания работникам. Важно, что бесплатные обеды работодатели предлагают не только рабочим, которые обычно длительное время находятся на производстве, но и офисным работникам: сборщик заказов, от 60 000 руб. на руки; повар, от 50 000 руб. на руки; выпарщик щелоков, от 35 000 руб. до вычета НДФЛ.

Не менее распространенная льгота со стороны компаний – санаторный отдых. Чаще всего подобный бонус можно встретить в вакансиях промышленных, нефтегазовых, строительных компаний и госсектора: бухгалтер по учету расходов, от 25 000 до 27 000 руб. на руки. С начала марта работодатели Коми разместили порядка 20 вакансий с подобным бонусом для работников.

Не самый распространенный вид бонуса, но который очень многие жители Коми хотели бы иметь в доступе (порядка 25% опрошенных жителей Коми по данным hh.ru) – бонус ДМС и доступ к телемедицине. С начала марта в сотни вакансий есть подобная льгота для сотрудников: главный сварщик, от 120 000 до 128 000 руб. на руки; менеджер по продажам, от 70 000 руб. до вычета НДФЛ; специалист по подбору персонала.

Бесплатное или оплачиваемое обучение, а также наставничество на время стажировки есть в вакансиях местных работодателей: инженер, до 45 000 руб. до вычета НДФЛ; продавец-консультант, от 34 500 до 80 000 руб. до вычета НДФЛ; помощник бурильщика КРС, от 100 000 до 130 000 руб. на руки.

Ряд работодателей (более 200 вакансий) также предлагают работу рядом с домом и чаще всего такой бонус встречается в сфере продаж: водитель-курьер с личным автомобилем, от 55 000 руб. до вычета НДФЛ, продавец-консультант, от 37 900 руб. до вычета НДФЛ.