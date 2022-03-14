Близнецы прибегнут к помощи, а Ракам захочется перемен: гороскоп на 14 марта

Близнецы прибегнут к помощи креативного мышления для решения наболевших вопросов. Многие могут не понять этих действий, однако не сомневайтесь, что движетесь в правильном направлении. Иногда обстоятельства вынуждают принимать сложные решения, полагаясь только на интуицию.

Овны изменят взгляды на жизнь. Это не затронет важные принципы и не скажется на восприятии мира, но на определённые события вы станете смотреть по-другому. Сейчас всё идёт по плану, менять который однозначно не стоит.

Тельцам 14 марта будет везти в личных отношениях. Вполне возможно, получится укрепить дружбу или зажечь страсть, которая в последнее время угасает. Не делайте ставку исключительно на деньги: окружающие больше оценят ваше благородство.

Ракам захочется перемен, которые вряд ли последуют в ближайшее время. Иногда с таким исходом приходится смириться. Лучше не встревать в конфликты и споры, а заняться их мирным урегулированием. Подумайте о том, что для вас наиболее ценно и важно.

Львам необходимо действовать рассудительно и вдумчиво. 14 марта станет для представителей этого знака днём больших побед. В этот день вы засияете, словно яркая звезда. Никто не сможет устоять перед этим шармом.

Если Девы сумеют обуздать вспыльчивость, их ждёт большой успех. Хороший день, чтобы завести новые знакомства и разобраться в семейных отношениях. Вечер лучше всего посвятить составлению финансовых планов.

У Весов появится много новых возможностей. Однако воспользоваться всеми не получится: придётся выбирать, что важнее, исходя из актуальных приоритетов. Чтобы действовать эффективно, избегайте пустых разговоров и сосредоточьтесь на достижении поставленных целей.

Скорпионам звёзды обещают карьерный рост, если представители этого знака не станут задирать нос. На личном фронте всё также сложится благоприятно. Хорошее время, чтобы решить мелкие проблемы и навести порядок в делах.

Стрельцам нужно провести время с близкими людьми. Сейчас вы нуждаетесь во взаимной эмоциональной поддержке. 14 марта нельзя стесняться своих чувств. Признайтесь в них открыто и честно, не боясь последствий. Помните: порой просто необходимо сделать первый шаг.

У Козерогов может начаться разлад в личных отношениях. Избегайте всеми силами вмешательства третьих лиц. Ситуацию может усугубить плохой совет завистливого человека. Принимайте решение самостоятельно и не поддавайтесь негативным эмоциям.

Водолеям придётся искать выход из сложной ситуации. День может начаться скверно, но к вечеру он «распогодится». Чтобы поднять себе настроение, можно почитать интересную книгу или посмотреть хороший фильм в приятной компании.

Рыбам самое время задуматься о карьерном росте. Покажите коллегам и начальству, что вы способны на большее. Подготовьтесь к небольшому экзамену на прочность. Возможна конкуренция с другими людьми, поэтому нужно запастись терпением и выдержкой.