В Коми продолжат строительство мусорного полигона

В правительстве Коми обсудили строительство мусорного полигона в Ижемском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.
Строительство полигона началось в 2018 году. Тогда успели благоустроить территорию строительной площадки и подъездной дороги, ограждение полигона, водоотводную канаву и водопропускную трубу. В 2019 и 2020 годах строительство полигона не велось из-за отсутствия подрядчика. В июле 2021 года электронные торги на строительство объекта выиграла компания ООО «Авиапромстрой». В сентябре подрядчик приступил к реализации проекта и выполнил работы по обустройству выемки грунта из первой карты полигона. К концу года работы вновь прекратились.
- На прошлой неделе мы согласовали ООО «Авиапромстрой» очередной план-график, по которому они должны возобновить работы в марте 2022 года. Компания готова завершить работы в срок до 30 сентября, как и указано в контракте, – заявил глава Ижемского района Игорь Норкин.
Согласно проекту полигон предназначен для приема, сортировки и частичной утилизации мусора путем опрессовки в брикеты и захоронения. Его площадь составляет 12,4 тысячи квадратных метров, вместимость — 203 тысячи кубометров, срок эксплуатации — 20 лет.
На совещании присутствовали министр строительства Коми, министр природных ресурсов Коми и руководство Ижемского района.