В Коми продолжат строительство мусорного полигона

В правительстве Коми обсудили строительство мусорного полигона в Ижемском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

Строительство полигона началось в 2018 году. Тогда успели благоустроить территорию строительной площадки и подъездной дороги, ограждение полигона, водоотводную канаву и водопропускную трубу. В 2019 и 2020 годах строительство полигона не велось из-за отсутствия подрядчика. В июле 2021 года электронные торги на строительство объекта выиграла компания ООО «Авиапромстрой». В сентябре подрядчик приступил к реализации проекта и выполнил работы по обустройству выемки грунта из первой карты полигона. К концу года работы вновь прекратились.