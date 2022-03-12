Роскомнадзор через "Госуслуги" уведомляет россиян о блокировке Instagram

"Госуслуги" рассылают россиянам сообщение о блокировке работы Instagram на территории Российской Федерации. Об этом сообщают "РИА Новости".

— Поскольку руководство социальной сети Instagram вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию, Генеральная прокуратура приняла решение о запрете этой соцсети в России. Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети, — говорится в рассылаемом тексте письма.