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Роскомнадзор через "Госуслуги" уведомляет россиян о блокировке Instagram

Роскомнадзор через "Госуслуги" уведомляет россиян о блокировке InstagramФото из архива PG11.ru

"Госуслуги" рассылают россиянам сообщение о блокировке работы Instagram на территории Российской Федерации. Об этом сообщают "РИА Новости". 

— Поскольку руководство социальной сети Instagram вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию, Генеральная прокуратура приняла решение о запрете этой соцсети в России. Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети, — говорится в рассылаемом тексте письма.

В сообщении отмечается, что для информирования знакомых, переноса фото- и видеоматериалов с аккаунтов на другие ресурсы, в том числе в российские соцсети, Роскомнадзор выделил время на переходный период: Instagram прекратит работу на территории РФ с полуночи 14 марта.

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