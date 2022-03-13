В Сыктывкаре продолжают обсуждать строительство нового медицинского центра

В Сыктывкаре продолжают проводить общественные слушания по поводу строительства нового медицинского центра в микрорайоне Кочпон-Чит.

Встречу провели 12 марта в администрации города. В ней приняли участие активные жители Кочпон-Чита, министр здравоохранения Игорь Дягилев, депутаты городского совета и вице-мэр Александр Можегов. В ходе встречи стороны обменялись мнениями, которые связаны с изменениями в месте строительства. Как заявили в мэрии, специалисты продолжат работу с местными жителями.