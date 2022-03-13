Страховщики ожидают рост угонов автомобилей в России

Эксперты считают, что из-за запрета на ввоз новых импортных автомобилей и запчастей в Россию увеличиться количество случаев угона и разбора машин на запчасти. Из-за этого стоимость страховки дорожает. Об этом сообщают "РИА Новости".
— События развиваются стремительно, делать прогнозы сложно. Ряд производителей остановили поставки новых автомобилей и запасных частей в Россию. Автомобили, которые успели пройти таможенное оформление до 24 февраля, должны попасть в автосалоны официальных дилеров, но в условиях волатильности курсов дилеры корректируют отпускные цены. Стоимость на некоторые модели, особенно в секторе эконом-класса, растет стремительно - в 1,5-2 раза, — признается директор департамента по работе с автобизнесом "Росгосстраха" Сергей Кириченко.
Клиентам стоит готовиться к дальнейшему повышению стоимости полисов каско, неизбежному в сложившейся ситуации, отмечает эксперт из "Росгосстраха".
В условиях ослабления курса рубля и общей неопределенности станции техобслуживания автомобиля поднимают расценки на работу и на запасные части, что ведет к удорожанию ремонта – этот фактор, как и статистика угонов, также влияет на ценообразование в автостраховании, указывает она.
— Ну и также стоит учитывать, что, как правило, срок действия договора — 1 год, в условиях нестабильной экономики это означает повышенные инфляционные риски. Ведь сейчас при заключении договора каско страховщик берет на себя риск, что, например, правое переднее крыло автомобиля определенной марки будет стоить в декабре 2022 не 10 тысяч рублей, как сейчас, а гораздо больше. При том, что сегодня никто не может предсказать, будет ли оно стоит 50 тысяч или 100, или еще больше, — комментирует эксперт.