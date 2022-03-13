Страховщики ожидают рост угонов автомобилей в России

Эксперты считают, что из-за запрета на ввоз новых импортных автомобилей и запчастей в Россию увеличиться количество случаев угона и разбора машин на запчасти. Из-за этого стоимость страховки дорожает. Об этом сообщают "РИА Новости".

— События развиваются стремительно, делать прогнозы сложно. Ряд производителей остановили поставки новых автомобилей и запасных частей в Россию. Автомобили, которые успели пройти таможенное оформление до 24 февраля, должны попасть в автосалоны официальных дилеров, но в условиях волатильности курсов дилеры корректируют отпускные цены. Стоимость на некоторые модели, особенно в секторе эконом-класса, растет стремительно - в 1,5-2 раза, — признается директор департамента по работе с автобизнесом "Росгосстраха" Сергей Кириченко.

Клиентам стоит готовиться к дальнейшему повышению стоимости полисов каско, неизбежному в сложившейся ситуации, отмечает эксперт из "Росгосстраха".

В условиях ослабления курса рубля и общей неопределенности станции техобслуживания автомобиля поднимают расценки на работу и на запасные части, что ведет к удорожанию ремонта – этот фактор, как и статистика угонов, также влияет на ценообразование в автостраховании, указывает она.