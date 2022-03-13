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Сыктывкарец: "Из окна выпал мужчина и разбился насмерть"

Сыктывкарец: "Из окна выпал мужчина и разбился насмерть"Фото жильцов дома

В Сыктывкаре жители дома ЖК "Графика" стали свидетелями происшествия, в котором мужчина выпал из окна.

Около 20.00 прохожие заметили тело мужчины во дворе дома №65 по улице Пушкина. Как рассказал очевидец происшествия, выпавший не выжил.

В Следкоме Коми заявили "Pro Город Сыктыкар", что следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. 

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