Сыктывкарец: "Из окна выпал мужчина и разбился насмерть"

В Сыктывкаре жители дома ЖК "Графика" стали свидетелями происшествия, в котором мужчина выпал из окна.



Около 20.00 прохожие заметили тело мужчины во дворе дома №65 по улице Пушкина. Как рассказал очевидец происшествия, выпавший не выжил.



В Следкоме Коми заявили "Pro Город Сыктыкар", что следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.