В Сыктывкаре жители дома ЖК "Графика" стали свидетелями происшествия, в котором мужчина выпал из окна.
Около 20.00 прохожие заметили тело мужчины во дворе дома №65 по улице Пушкина. Как рассказал очевидец происшествия, выпавший не выжил.
В Следкоме Коми заявили "Pro Город Сыктыкар", что следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.
Сыктывкарец: "Из окна выпал мужчина и разбился насмерть"
- 10:44
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- Служба новостей
Фото жильцов дома
В Сыктывкаре жители дома ЖК "Графика" стали свидетелями происшествия, в котором мужчина выпал из окна.
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