На антитеррористическую защиту техникума в Сыктывкаре потратят почти 2 500 000 рублей

На антитеррористическую защиту сыктывкарского автомеханического техникума из бюджета Республики Коми выделят почти два с половиной миллиона рублей. Об этом сообщается на портале "Госзакупок". Исполнитель должен:

круглосуточно охранять объекты, осуществлять пропускной режим;

своевременно обнаруживать и пресекать любые посягательства на целостность и безопасность охраняемых объектов;

осуществлять поиск и задержание лиц, которые незаконно проникли на объект;

своевременно вызывать отряды войск Росгвардии; Также в документе к закупкам есть требования к охранникам: