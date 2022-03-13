На антитеррористическую защиту техникума в Сыктывкаре потратят почти 2 500 000 рублей

На антитеррористическую защиту сыктывкарского автомеханического техникума из бюджета Республики Коми выделят почти два с половиной миллиона рублей. Об этом сообщается на портале "Госзакупок".
Исполнитель должен:
- круглосуточно охранять объекты, осуществлять пропускной режим;
- своевременно обнаруживать и пресекать любые посягательства на целостность и безопасность охраняемых объектов;
- осуществлять поиск и задержание лиц, которые незаконно проникли на объект;
- своевременно вызывать отряды войск Росгвардии;
Также в документе к закупкам есть требования к охранникам:
- хорошая физическая подготовленность;
- корректность;
- знание понятия «доступная среда для инвалидов» и основных требований доступности объектов и услуг для маломобильных граждан;
- знание электронных средств обнаружения;
- умение вести телефонные разговоры;
- знание правил техники безопасности и пожарной безопасности;
- умение пользоваться средствами связи;
- умение пользоваться системой охранной сигнализации, системой контроля доступа и видеонаблюдения;
- знание аналоговых телевизионных систем в режиме пользователя;
- умение работать продолжительное время;
- внутренняя самодисциплина;
- аккуратность, выдержка, вежливость, и исполнительность;
- пройдено обучение пожарно-технического минимума без отрыва от производства, не менее 16 часов.
Заявку на услугу выложили 11 марта, окончание приема заявок - 21 марта. Исполнитель должен начать охранять объекты с 1 апреля.