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На антитеррористическую защиту техникума в Сыктывкаре потратят почти 2 500 000 рублей

На антитеррористическую защиту техникума в Сыктывкаре потратят почти 2 500 000 рублейunkomi.ru

На антитеррористическую защиту сыктывкарского автомеханического техникума из бюджета Республики Коми выделят почти два с половиной миллиона рублей. Об этом сообщается на портале "Госзакупок".

Исполнитель должен: 

  • круглосуточно охранять объекты, осуществлять пропускной режим;
  • своевременно обнаруживать и пресекать любые посягательства на целостность и безопасность охраняемых объектов;
  • осуществлять поиск и задержание лиц, которые незаконно проникли на объект;
  • своевременно вызывать отряды войск Росгвардии;

Также в документе к закупкам есть требования к охранникам:

- хорошая физическая подготовленность;
- корректность;
- знание понятия «доступная среда для инвалидов» и основных требований доступности объектов и услуг для маломобильных граждан;
- знание электронных средств обнаружения;
- умение вести телефонные разговоры;
- знание правил техники безопасности и пожарной безопасности;
- умение пользоваться средствами связи;
- умение пользоваться системой охранной сигнализации, системой контроля доступа и видеонаблюдения;
- знание аналоговых телевизионных систем в режиме пользователя;
- умение работать продолжительное время;
- внутренняя самодисциплина;
- аккуратность, выдержка, вежливость, и исполнительность;
- пройдено обучение пожарно-технического минимума без отрыва  от производства, не менее 16 часов.

Заявку на услугу выложили 11 марта, окончание приема заявок - 21 марта. Исполнитель должен начать охранять объекты с 1 апреля.

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