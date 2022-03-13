Тепло и метели: прогноз погоды на предстоящую неделю в Сыктывкаре

Синоптики из Коми ЦГМС рассказали о погоде на предстоящей неделе в Сыктывкаре.
На фоне обширного антициклона через крайние северные районы ожидается прохождение циклонов, которые будут приносить относительно теплую погоду, снегопады, в северные районы усиление ветра и метели.
Влияние циклонов наиболее вероятно в период с 11 по 13 марта и с 18 по 20 марта. Под влиянием антициклонов прогнозируется умеренно морозная погода с хорошим суточным ходом температуры.
Погода в Сыктывкаре 13 марта
Температура ночью: -5...-7 °C
Температура днём: 0...-2 °C
облачно с прояснениями
снег, днем небольшой снег
ветер: З, СЗ, умеренный
Погода в Сыктывкаре 14 марта
Температура ночью: -9...-11 °C
Температура днём: -3...-5 °C
облачно с прояснениями
небольшой снег
ветер: северной четверти, умеренный
Погода в Сыктывкаре 15 марта
Температура ночью: -15...-17 °C
Температура днём: -3...-5 °C
переменная облачность
ночью небольшой снег
ветер: СВ, умеренный