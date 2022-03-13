Тепло и метели: прогноз погоды на предстоящую неделю в Сыктывкаре

Синоптики из Коми ЦГМС рассказали о погоде на предстоящей неделе в Сыктывкаре.

На фоне обширного антициклона через крайние северные районы ожидается прохождение циклонов, которые будут приносить относительно теплую погоду, снегопады, в северные районы усиление ветра и метели.