Любовь, ссоры и подвиги: гороскоп для всех знаков зодиака на 13 марта

Сегодня вам не следует подстраиваться под требования других людей. Этот день создан для душевного отдыха и комфорта. Помните о себе и своих желаниях, реализуйтесь творчески. Хорошо сходить в музей, на концерт или в кино. Расслабьтесь психологически, не углубляйтесь в мелочи.

Ели вас в этот день кто-то обвинит в прижимистости, то обижаться не следует. Да, вы человек экономный, разве это плохо? Тем более, что у вас есть конкретная цель, к которой нужно накопить деньги. На подвиг ради любимого человека можно пойти. Только не нужно после этого выставлять грудь колесом.

Близнецы

В жизни у вас произойдёт что-то грандиозное. Возможно, это встреча или финансовый взлёт. Не заглядывайте далеко в будущее, пусть некоторые вещи останутся для вас тайной. Сконцентрируйте внимание на состоянии здоровья. Если есть «звоночки», то нужно начать лечение.

Рак

Сегодня у вас в окружении произойдут масштабные перемены. Какой-то человек уедет, а кто-то придёт в жизнь без стука. Не вздумайте доказывать правоту, если вступите в спор с родственником. Это может плохо отразиться на отношениях с супругом. Появятся новые финансовые возможности.

Лев

Вам нужно сначала всё проверять, а потом доверять. Простая истина, которая ещё никому не повредила. Но учтите, что можете в ответ на свои предложения получить и отрицательный ответ. Это нормально, не переживайте и не показывайте себя с неадекватной стороны. Вечером ждите известия.

Дева

У вас будет масса возможностей наступить на те же грабли. Да, они ударят по лбу, но зато многому научат. Не нарушайте режим дня, следуйте правилам. В отношениях с любимым человеком ведите себя уступчиво. Иначе наружу вылезут ваши негативные качества, а в результате – ссора.

Весы

Сегодня вас ожидают вести о неожиданной ситуации в финансовой сфере. Конечно же, вы не готовы расстаться со своими деньгами, но придётся чем-то жертвовать. Иллюзии в любви – штука опасная. Чего себе придумали в отношениях с партнёром? Вот и прекратите верить в «золотую рыбку».

Скорпион

Если этот день вы посвятите активному спорту, общению и передвижению в пространстве, то только выиграете от этого. Всё пойдёт во благо, не сомневайтесь в своих силах. Сто раз проверяйте информацию, не надейтесь «на авось». Вечером поступит приглашение, идите на мероприятие.

Стрелец

Сложный и запутанный день ждёт вас. Но вы мастерски справитесь с проблемами, если не будете размениваться на другие и ненужные дела. Вопрос переезда или покупки крупной вещи назреет до предела. Вам придётся мобилизоваться в ином направлении, что нелегко и жутко раздражает.

Козерог

Сегодня вам захочется немного развлечься, но это может вылиться в грандиозное шоу. Последствия такого мероприятия ещё долго будут вас преследовать. Будьте осторожны за рулём автомобиля. Погода не для того, чтобы летать по трассе. Да и вы не миллионер, чтобы выплачивать штрафы.

Водолей

В жизни у вас неожиданно прояснится какая-то давняя и мутная ситуация. Вы будете так рады, что не сможете скрыть щенячьих эмоций. Не расходуйте энергию на человека, с которым вам откровенно плохо. Даже рядом находиться тяжело. Не исключено, что в будущем отношения возобновятся.

Рыбы

Сегодня вам ничего нельзя откладывать на завтра. После того, как воплотите в жизнь все планы, увидите отличный результат. Возможны завалы бумажного характера. Без помощи человека, который в этом дока, не обойтись. Прекрасный день для похода в парикмахерскую и обновлению гардероба.