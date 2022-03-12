В администрации Сыктывкара объявили конкурс на обустройство пешеходных зон и дворов

Обустраивать территории Сыктывкара будут в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. Мэрия уже опубликовала на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок аукционы, чтобы определить исполнителя.
Специалистам предлагается заняться несколькими общественными территориями:
- городской сквер, район многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Коммунистическая, 72 (за общежитием СГУ им. П. Сорокина). Начальная цена контракта – 55 млн. рублей;
- Соборная площадь перед Свято-Стефановским собором по ул. Ленина – ул. Свободы. Начальная цена – почти 23, 8 млн. рублей;
- сквер в районе дома N48 по ул. Димитрова. Начальная цена – 15 млн. рублей;
- пешеходная зона по ул. Коммунистическая (четная и нечетная сторона) от ул. Старовского до ул. Морозова. Начальная цена – 55, 6 млн.рублей;
- пешеходная зона по ул. Димитрова (четная и нечетная сторона) от ул. Старовского до ул. Морозова. Начальная цена – почти 40 млн. рублей;
- пешеходная зона по ул. Ломоносова в поселке Краснозатонском. Начальная цена – 12,5 млн.рублей.
- дворы по адресам: ул. Коммунистическая, 27 и 46.
- пешеходные зон по ул. Славы (от дома №4 до заезда на Школьный переулок, по обеим сторонам ул. Комарова, в районе дома №42 по проспекту Бумажников, по ул. Мира от ТЦ «Марка»;
- двор по ул. Весенняя, 4.
Мэрия уже нашла подрядчиков, которые займутся дворами по адресам: ул. Старовского, 22/1, Горького, 13, Карла Маркса, 178 и 180, а также по ул. Малышева, 24.