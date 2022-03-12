В администрации Сыктывкара объявили конкурс на обустройство пешеходных зон и дворов

Обустраивать территории Сыктывкара будут в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. Мэрия уже опубликовала на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок аукционы, чтобы определить исполнителя.

Специалистам предлагается заняться несколькими общественными территориями: