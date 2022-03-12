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В администрации Сыктывкара объявили конкурс на обустройство пешеходных зон и дворов

В администрации Сыктывкара объявили конкурс на обустройство пешеходных зон и дворовИз архива «Pro Город Сыктывкар»

Обустраивать территории Сыктывкара будут в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. Мэрия уже опубликовала на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок аукционы, чтобы определить исполнителя.

Специалистам предлагается заняться несколькими общественными территориями: 

  • городской сквер, район многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Коммунистическая, 72 (за общежитием СГУ им. П. Сорокина). Начальная цена контракта – 55 млн. рублей;
  • Соборная площадь перед Свято-Стефановским собором по ул. Ленина – ул. Свободы. Начальная цена – почти 23, 8 млн. рублей;
  • сквер в районе дома N48 по ул. Димитрова. Начальная цена – 15 млн. рублей;
  • пешеходная зона по ул. Коммунистическая (четная и нечетная сторона) от ул. Старовского до ул. Морозова. Начальная цена – 55, 6 млн.рублей;
  • пешеходная зона по ул. Димитрова (четная и нечетная сторона) от ул. Старовского до ул. Морозова. Начальная цена – почти 40 млн. рублей;
  • пешеходная зона по ул. Ломоносова в поселке Краснозатонском. Начальная цена – 12,5 млн.рублей.
  • дворы по адресам: ул. Коммунистическая, 27 и 46.
  • пешеходные зон по ул. Славы (от дома №4 до заезда на Школьный переулок, по обеим сторонам ул. Комарова, в районе дома №42 по проспекту Бумажников, по ул. Мира от ТЦ «Марка»;
  • двор по ул. Весенняя, 4.

Мэрия уже нашла подрядчиков, которые займутся дворами по адресам: ул. Старовского, 22/1, Горького, 13, Карла Маркса, 178 и 180, а также по ул. Малышева, 24.

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