Роскомнадзор заблокирует Instagram в России

Instagram заблокируют в России. Это произойдет в случае подтверждения информации об изменениях правил модерации относительно призывов к насилию в отношении российских военных, а также в случае отказа Meta отвечать на запрос Роскомнадзора, сообщает "Интерфакс".

"Нам нужно получить подтверждение, опровержение или отказ от диалога с Роскомнадзором со стороны Meta, в этом случае молчание будет восприниматься как подтверждение этой информации. В этом случае считаю необходимым применить имеющиеся сегодня у нашего государства механизмы вмешательства и реагирования. Самым жестким из таких механизмов, я говорю сейчас вне процессуальных вещей, самым жёстким механизмом является блокировка интернет-ресурса на территории России", - заявил глава комитета Госдумы по информполитике, информации и связи Александр Хинштейн.