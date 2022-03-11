Сыктывкарцы могут лишиться уникальной пиццы в стиле Нью-Йорк

— Я же сказал, что мы подарим сыктывкарцам Нью-Йорк, — подчеркнул основатель компании Миша Пронько, напоминая, что такую пиццу готовят в крупнейшем городе США.

В 2022 году компания « Пронькерс» впервые в Сыктывкаре запустила продукт под названием «Пиццкерс» — это особенная пицца, тесто которой сделано по уникальной рецептуре в стиле детройт.

Как только продукт появился в меню, жители столицы поспешили оценить необычную новинку. По их словам, Нью-Йорк действительно отличается от привычной нам классической пиццы.

Его тесто более лёгкое, воздушное. Вкупе с аппетитной начинкой превращается в настоящее лакомство.

Миша Пронько объяснил, что такое воздушное тесто достигается за счёт увеличения содержания воды. В производстве это называется «увеличенной гидратацией».

Сам продукт готовится в специальных формах, которые придают ему идеальный размер и хрустящую сырную корочку. Такая пицца не имеет бортиков, поэтому начинка распределяется по всему тесту равномерно.

Однако, в свете последних мировых новостей собственники бизнеса не исключают, что уникальная пицца может исчезнуть с рынка. Поскольку специальные ингредиенты, необходимые для приготовления Нью-Йорка, поставляют зарубежные производители.

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