Грозит ли России дефолт: в Кремле дали ответ

В России нет условий для дефолта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Мы с вами слышали заявление наших руководителей финансовых ведомств, Минфина и так далее о готовности и наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. Фактически как таковых условий для дефолта не существует, если только они не создаются и не вменяются нам искусственно", — сказал он.