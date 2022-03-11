За неделю в Коми подешевело детское питание, но подорожали телевизоры

Данные об изменении цен на отдельные виды товаров и услуг в республике c 26 февраля по 5 марта 2022 года обнародовал Комистат.
За прошедшую неделю существенно - на 10,3% - подорожали бананы. На 6,8% стали дороже помидоры, на 5,8% - морковь, на 4,2% - капуста белокочанная. Сардельки поднялись в цене на 3,7%, сметана - 2,2%, сахарный песок - 1,9%.
Вместе с тем стали дешевле мясные детские консервы - на 5%, вареная колбаса - на 4,2%, пшеничная мука - на 2,9%. Подешевело мясо - свинина (0,6%), говядина (3,3%), мясо кур (0,9%).
Из непродовольственных товаров самый высокий рост цен отмечен на телевизоры - на 21%, легковые автомобили - на 17,6%, электропылесосы - на 14%, смартфоны - 12%.
Зато подешевела туалетная бумага - на 2%, сухие корма для домашних животных - 1,3%.
Дизельное топливо подешевело на 0,2%.