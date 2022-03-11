Закрытие воздушного пространства на юге России продлили

В России продлили запреты на полеты на юге страны до 20 марта. об этом сообщил ТАСС источник в Минтрансе.
Ранее полеты временно были ограничены до 14 марта в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.
Закрытие воздушного пространства на юге России продлевается до 20 марта, сообщили РБК в пресс-службе холдинга «Аэродинамика», который управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы. Ограничения продлили во всех 11 аэропортах, где они были введены.
"По решению авиационных властей временное ограничение для приема и выпуска воздушных судов в аэропортах Краснодар и Анапа продлено до 03:45 20 марта 2022 года", — говорится в заявлении "Аэродинамики".
В качестве ближайших аэропортов вылета оператор предлагает Сочи, Ставрополь и Минеральные Воды, добраться до которых можно на наземном транспорте. «Аэропорт Сочи как временный хаб для жителей и гостей Краснодарского края работает в штатном режиме. "Аэродинамика" отмечает, что ограничения распространяются только на полеты: терминалы аэропортов Краснодара и Анапы продолжают работу в штатном режиме.