Закрытие воздушного пространства на юге России продлили

В России продлили запреты на полеты на юге страны до 20 марта. об этом сообщил ТАСС источник в Минтрансе.

Ранее полеты временно были ограничены до 14 марта в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Закрытие воздушного пространства на юге России продлевается до 20 марта, сообщили РБК в пресс-службе холдинга «Аэродинамика», который управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы. Ограничения продлили во всех 11 аэропортах, где они были введены.