В Сыктывкаре студент за 50 тысяч рублей поджег авто

Полиция Сыктывкара раскрыла поджог автомобиля. Оказалось, что он был заказным. Подробности сообщили в МВД по Коми.
Как рассказали в ведомстве, в полицию поступил звонок с сигналом, что в районе городского автовокзала горит иномарка. На месте правоохранители обнаружили сгоревший Toyota Rav 4. Сумма ущерба составила более миллиона рублей.
Следственная группа установила, что к преступлению причастен ранее несудимый 31-летний сыктывкарец, который заказал поджог иномарки студенту за 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.