В Сыктывкаре студент за 50 тысяч рублей поджег авто

Полиция Сыктывкара раскрыла поджог автомобиля. Оказалось, что он был заказным. Подробности сообщили в МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию поступил звонок с сигналом, что в районе городского автовокзала горит иномарка. На месте правоохранители обнаружили сгоревший Toyota Rav 4. Сумма ущерба составила более миллиона рублей.