В Госдуме предложили отменить плату за ЖКХ для многодетных семей

В Госдуме предложили избавить многодетные семьи от платы за ЖКХ, а семьям с безработным сделать «скидку» в 70%. В ближайшее время инициативу рассмотрит правительство, пишет РБК.
В число мер поддержки граждан и бизнеса вошло предложение выплачивать многодетным семьям субсидии в размере полной стоимости оплаты жилищно-коммунальных услуг, сообщила «Известиям» заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
В Госдуме также предложили субсидировать оплату за ЖКУ семьям, в которых есть безработные, а также всем потребителям старше 65 лет в размере 70%. Депутаты также предложили отменить комиссию банков при оплате за ЖКУ, ограничив ее для УК до 0,1%. А организациям ЖКХ можно снизить налоги и дать отсрочку на их уплату в период ухудшения экономической ситуации.
Изменения могут коснуться и размера пени, сейчас штраф составляет 1/300 в случае просрочки от одного до трех месяцев и 1/130 в случае просрочки дольше трех месяцев от ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки. Размер пени могут отвязать от ставки рефинансирования Банка России. Разворотнева отметила, что новую формулу расчета пени еще предстоит обсудить.