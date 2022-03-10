В Госдуме предложили отменить плату за ЖКХ для многодетных семей

В Госдуме предложили избавить многодетные семьи от платы за ЖКХ, а семьям с безработным сделать «скидку» в 70%. В ближайшее время инициативу рассмотрит правительство, пишет РБК.

В число мер поддержки граждан и бизнеса вошло предложение выплачивать многодетным семьям субсидии в размере полной стоимости оплаты жилищно-коммунальных услуг, сообщила «Известиям» заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.