Цены на косметику подскочили: что говорят в магазинах Сыктывкара

Косметика дорожает, и заметны перебои в ее поставке, а также в ценах на расходные материалы, а еще 70% поставщиков приостановили отгрузки в начале марта. "Pro Город Сыктывкар" узнал в магазинах города, насколько подорожала косметика и есть ли дефицит.
Косметики разных производителей в магазинах достаточно. Фото Александра Иваскевича.
"У нас было изменение в ценах, оно незначительное – не более 15 рублей. Стоимость российской косметики вообще не повышали, только на зарубежную. Покупатели ходят и говорят: "Мы удивляемся, что у вас глобально цены не растут". У нас косметика из Германии, Великобритании, Лондона, Франции, Польши и Испании, есть и отечественная. Поставки идут. Может, конечно, товар со склада пока приходит, но все без перебоев. Да и ажиотажа на косметику не наблюдается", – рассказала сотрудница магазина косметики, который был основан в Кирове.
В известной парфюмерно-косметической сети отметили, что сейчас все в магазинах дорожает и косметика не исключение.
Фото Александра Иваскевича.
"Покупатели приходят и спрашивают: "Вы не закрываетесь?". Напомню, что мы российская сеть косметики из Санкт-Петербурга. Поэтому приходится людей успокаивать: нужно быть спокойным в нынешней ситуации. Везде в сети публикуют, что сейчас какой-то бешеный ажиотаж на все, но у нас такого не наблюдается. Я бы, конечно, может быть и рада была, чтобы люди пришли и скупили, но нет. Обычный поток покупателей. Да и поставки у нас спокойно идут: только сегодня пришло две больших коробки с косметикой. В основном продаем из Франции. Есть и более бюджетная – корейская косметика, а также российская. У каждой свой уникальный запатентованный состав и покупатель может подобрать по своим интересам", – объяснила нам управляющая магазина косметики и парфюмерии.
Визажист и стилист из Сыктывкара Татьяна Ветошкина подробно прокомментировала ситуацию на рынке косметики.
Татьяна Ветошкина. Фото из личного архива.
О РОСТЕ ЦЕН НА КОСМЕТИКУ
"Цены на рынке косметики понемножечку растут. Я в своём арсенале использую декоративную косметику трёх классов. Вижу, что заметно увеличился ценник на профессиональные и люксовые продукты, масс-маркет также поднимается, но менее значительно", – объяснила Татьяна Ветошкина.
ОБ АЛЬТЕРНАТИВЕ ЗАПАДНОЙ КОСМЕТИКИ
"Западные бренды действительно отличаются своим качеством. Да, у нас есть достаточно хорошая отечественная продукция по доступным ценам, также представлена неплохая белорусская и корейская косметика. Со временем, в связи с положением в стране, думаю, начнут развивать и у нас какую-то альтернативу. Сейчас очень заметно, как наша продукция с годами только улучшается, надеюсь, и мы дорастём в этом плане", – пожелала визажист.
ЧТО ДЕЛАТЬ: ЗАКУПАТЬ, ЖДАТЬ ИЛИ ИСКАТЬ АЛЬТЕРНАТИВУ?
"Если у вас уже есть любимчики в уходовой и декоративной косметике, то не помешало бы закупиться. Конечно, не забывайте посмотреть на срок годности, чтобы хватило на то время, пока вы в поиске альтернативы. Или можно чего-то подождать, мало ли всё вернётся. Я с косметикой дружу давненько, поэтому легко ориентируюсь в ней и довольно быстро могу найти что-то похожее или даже лучше, если говорить о замене одного продукта на другой. Пока вам рассказывала, поняла, что например, тени использую только из-за границы. Думаю, что можно будет заказать почтой через родственников, которые живут за границей, или ехать непосредственно в гости и закупать уже там. Я буду решать проблемы по мере поступления", – с улыбкой завершила рассказ Татьяна Ветошкина.
Ольга Мальцева, стилист
Ольга Мальцева. Фото из личного архива.
"Рост цен даже на русскую косметику уже есть, не говоря про импорт. Альтернативой западной косметики может стать русская и белорусская. Там есть достойные варианты, к тому же многие люди еще включатся и сделают на этом бизнес", – считает Ольга.
Лана Лушкова, мастер сахарной и восковой депиляции:
Лана Лушкова. Фото из личного архива.
"Я пользуюсь косметикой из Италии, Кореи и России. Хорошо, что воском я успела еще закупиться. На днях я запрашивала прайс на него: цены поднялись, и на них нет оптовых скидок, а другие вообще закрылись на переоценку, даже сайты не работают. Да и российские производители косметики поднимут цены", – считает Лана Лушкова.