Цены на косметику подскочили: что говорят в магазинах Сыктывкара

Косметика дорожает, и заметны перебои в ее поставке, а также в ценах на расходные материалы, а еще 70% поставщиков приостановили отгрузки в начале марта. "Pro Город Сыктывкар" узнал в магазинах города, насколько подорожала косметика и есть ли дефицит.

Косметики разных производителей в магазинах достаточно. Фото Александра Иваскевича.

"У нас было изменение в ценах, оно незначительное – не более 15 рублей. Стоимость российской косметики вообще не повышали, только на зарубежную. Покупатели ходят и говорят: "Мы удивляемся, что у вас глобально цены не растут". У нас косметика из Германии, Великобритании, Лондона, Франции, Польши и Испании, есть и отечественная. Поставки идут. Может, конечно, товар со склада пока приходит, но все без перебоев. Да и ажиотажа на косметику не наблюдается", – рассказала сотрудница магазина косметики, который был основан в Кирове.

В известной парфюмерно-косметической сети отметили, что сейчас все в магазинах дорожает и косметика не исключение.

Фото Александра Иваскевича.