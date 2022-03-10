В Сыктывкаре сотни приютских кошек оказались на грани гибели

Волонтеры приюта "Кошки за окошком" в Сыктывкаре попали в очень тяжелую ситуацию. На своей странице в соцсети VK они рассказали, что они опасаются перебоев в работе организации или вовсе ее закрытия. Деньги нужны на оплату коммунальных услуг, питания и лекарств для животных, стоимость которых резко выросла:

"Никто не знает, как мы будем жить через месяц, через пару дней, закроется приют или нет. Коммуналка приюта — это 30 тысяч каждый месяц, лечение, стерилизации порой исчисляется суммами в 30-50 тысяч за месяц, а траты на корм на сто кошек просто огромные. Мы с семьями проживём на картошке, а как кормить тех, кто болен, у кого истощение от голода или отказывают почки, а лечебный корм ничем не заменить, ветеринарные препараты ничем не заменить. Дорожает абсолютно все каждый божий день, ещё вчера мы покупали за 185 рублей банку «Гастро» для тех, у кого понос, и делили её на несколько кошек, а сегодня на «Озоне» она стоит 720 рублей. Волосы дыбом от роста цен за две недели. Каких-то импортных препаратов для животных уже нет ни у одного поставщика, нет и не будет. Мы не сможем прививать кошек в приюте, лечить, стерилизовать. Мы не сможем оплачивать электричество, вывоз мусора и тогда приют закроется. Что будет дальше никто из нас не знает, сможет ли приют выжить, неизвестно. Нам очень страшно за приют и его подопечных", — пишут волонтеры.