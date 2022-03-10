Сыктывкарка получила 120 тысяч рублей за укус бродячей собаки

Жительница сыктывкарской Орбиты оказалась в неприятной ситуации: на нее набросился бродячий пес, который покусал горожанку. В результате все закончилось разбирательством с администрацией столицы Коми. Истец обратилась с иском к администрации Сыктывкара о взыскании компенсации морального вреда. В качестве соответчика было привлечено ООО «Аракс».

Как выяснилось в суде, в январе 2021 года между мэрией Сыктывкара, от имени которого действует столичное управление ЖКХ и ООО «Аракс», был заключен муниципальный контракт по отлову и содержанию животных без владельцев на территории городского округа.