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Сыктывкарка получила 120 тысяч рублей за укус бродячей собаки

Сыктывкарка получила 120 тысяч рублей за укус бродячей собакиsakhaday.ru

Жительница сыктывкарской Орбиты оказалась в неприятной ситуации: на нее набросился бродячий пес, который покусал горожанку. В результате все закончилось разбирательством с администрацией столицы Коми.

Истец обратилась с иском к администрации Сыктывкара о взыскании компенсации морального вреда. В качестве соответчика было привлечено ООО «Аракс».

Как выяснилось в суде, в январе 2021 года между мэрией Сыктывкара, от имени которого действует столичное управление ЖКХ и ООО «Аракс», был заключен муниципальный контракт по отлову и содержанию животных без владельцев на территории городского округа.

В августе 2021 года возле дома №19 по Тентюковскому переулку в Сыктывкаре на женщину напала собака и укусила ее. Сразу после случившегося истец обратилась в травмпункт, где ей оказали медицинскую помощь. Владелец собаки не установлен. Согласно заключению эксперта, здоровью женщины причинен вред средней тяжести.

Суд пришел к выводу, что полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак входят в компетенцию администрации Сыктывкара и определил к взысканию компенсацию морального вреда в 120 тысяч рублей.

Доводы администрации о том, что ответственным за причинение вреда истцу является исполнитель муниципального контракта – ООО «Аракс», судом отклонены.

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